Сбалансированный рацион питания для россиян обсудили на ПМЭФ

Во время стратегической сессии ПМЭФ, которая проходит в Санкт-Петербурге, специалисты рассказали, почему жителям России необходимо есть больше рыбы, как разрабатывают специальные продукты для детей с Севера и почему россиянам не подходит белок насекомых, пишет «Парламентская газета».

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в столице тщательно следят за качеством и безопасностью продуктов, особенно за детским меню. Она отметила, что теперь в пище учеников начальных классов меньше соли и сахара. Обучающиеся стали в четыре раза меньше использовать сахар. Таких результатов удалось добиться благодаря бесплатному горячему питанию, который осуществляется за счет бюджета. Однако в средних и старших классах ситуация хуже. Только часть учеников 5-9 классов попала в данный проект.

«Мы посчитали, что изменение пищевых привычек у взрослых увеличит продолжительность жизни до семи лет, а у молодых людей – на 10 лет», – проинформировала Анна Попова.



Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рекомендовал включить в рацион употребление рыбы, в которой содержится незаменимые микроэлементы. Однако жители столицы стали реже ее есть. За пять лет показатель снизился с 27,3 до 22 килограммов на человека за год. Эксперт добавил, что чаще всего данный продукт едят на Дальнем Востоке и Северо-Западе России, а в Сибири и на Кавказе ситуация иная. Солодов призвал начать стимулирование потребления рыбы. Его предложение поддержал Владимир Путин, а в Министерстве сельского хозяйства создали дорожную карту по увеличению потребления данной продукции.

Также специалисты разработали специальный рацион для разных регионов страны. Для жителей северных территорий придуман проект, который связан с организованным питанием подрастающего поколения. Их родители рассказали, что с введением двух специализированных обогащенных продукта дети перестали болеть. По мнению члена Комитета Совфеда по социальной политике Юлии Лазуткиной, дети до года должны правильно питаться, так как в это время закладывается его иммунитет. Эксперт отметила, что только 40% новорожденных находятся на грудном вскармливании.

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков рассказал, что белок насекомых, который может стать едой будущего, не станут есть граждане столицы. Согласно его мнению, пища должна соответствовать эстетическим и религиозным традициям.

«Я не буду говорить о мясе из горохового белка, о личинках. От главы московского офиса вы никогда не услышите рекомендаций есть опарышей», – подчеркнул Кобяков.



Кроме того, на сессии обсудили вред соли для человеческого организма. Россияне ее употребляют чаще, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения – 20 граммов в день. Также в их рационе содержится большое количество углеводов, особенно простого сахара. Его люди едят в пять раз больше положенного.

Ранее сообщалось, что правильное питание снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Больше всего это относится к пожилым людям. Кандидат медицинских наук, кардиолог Сергей Васильев рассказал, как нужно питаться людям преклонного возраста, чтобы не допустить проблем с сердцем и сосудами.