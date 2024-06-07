Эксперт раскрыла способ избавиться от бессонницы

Эксперт по сну Ануш Первез считает, что легкий перекус перед сном помогает избавиться от бессонницы. Неожиданный способ улучшить сон она подсказала HuffPost.

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По словам Первез, небольшое количество пищи помогает быстрее уснуть и устраняет любые нарушения сна, вызванные голодом. Она уточнила, что к выбору ночного перекуса надо относиться внимательно. Хорошим вариантом эксперт назвала вареную индейку.

«Хотя перед сном не рекомендуется есть много белка, в умеренных количествах мясо улучшает качество ночного отдыха и уменьшает беспокойство», — заверила она.



Также, по мнению Первез, чтобы лучше спать, можно съесть кусочек жирной рыбы, так как в ней содержится витамин D, при дефиците которого начинается бессонница. Еще одним допустимым вариантом она назвала горсть грецких орехов или фисташек с капелькой меда. Эксперт объяснила, что орехи снабдят организм витаминами и минералами, а глюкоза, которая содержится в меде, снизит уровень орексина в мозге.

Наконец, Первез рекомендовала при бессоннице не пить кофе после обеда, а заменить его на ромашковый чай, так как этот напиток обладает расслабляющим эффектом.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, что у всех людей разная норма сна. По его словам, она зависит от генетики и состояния здоровья.