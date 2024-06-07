Вкусовые привычки и предпочтения обусловлены, в том числе, генетически

Кандидат медицинских наук, диетолог Наталья Денисова рассказала, что наши вкусовые предпочтения зависят от генетики и семейных традиций. Также пристрастие к острому и сладкому может быть вызвано определенными генотипами, а у женщин — гормональными изменениями.

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Если у родителей есть генетическая предрасположенность к ожирению, ребенку нужно следить за питанием. Нельзя заставлять его доедать все и есть, даже если он не голоден, отметила она.

Другая причина тяги к «вредным» продуктам — стресс. Сладкое стимулирует выработку гормонов радости и удовольствия, которые помогают справиться с нервным напряжением. Но после устранения стрессового фактора питание нормализуется, подчеркнула диетолог в беседе с Aif.ru.

Если рацион сбалансированный и здоровый, то нет проблемы, если иногда употреблять сладости. Оптимальным считается питание, при котором все макро- и микронутриенты восполняются за счет пищи, тогда не возникнет потребность в сладком, заключила Денисова.

Ранее сообщалось, что стоит опасаться употребления магазинных салатов и шаурмы, а также эксперты Роспотребнадзора назвали топ-10 вредных пищевых привычек.