Кардиолог назвал рецепт средства от холестерина

Миллионы людей страдают от гипертонической болезни или высокого уровня холестерина, и такие заболевания требуют пожизненного лечения и постоянного наблюдения врачей. Для снижения холестерина кардиологи назначают сатины, которые имеют побочные эффекты.

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Кардиолог Антон Клубер рассказал о народном методе снижения уровня холестерина, которым пользовались еще прошлые поколения. Для этого понадобится один небольшой кусочек имбиря, перетертый зубчик чеснока, столовая ложка яблочного уксуса и чайная ложка меда. Все ингредиенты смешать в блендере и переложить в банку.

Кардиолог посоветовал принимать смесь натощак дважды в день в течение недели. По его словам, анализ крови и показания тонометра приятно удивят. Однако прежде стоит проконсультироваться со специалистом.

Ранее доцент медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян в разговоре с NEWS.ru рассказал, что отеки ног и рук могут говорить о серьезных заболеваниях, например о проблемах с почками, печенью, венозной или эндокринной системами. Он предупредил, что ограничение употребления воды не сможет помочь справиться с отеками, поэтому важно обратиться к специалисту.