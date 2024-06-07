Нутрициолог посоветовала не покупать ранние ягоды и фрукты

Сезонные ягоды и фрукты, собранные в пик зрелости, содержат больше витаминов и микроэлементов, обладают лучшим вкусом и ароматом, чем те, что попадают на прилавки магазинов до начала сезона. Об этом рассказала нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии Екатерина Веселова.

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Эксперт уточнила, что ягоды и фрукты должны выращиваться в естественном для них регионе и в естественное для них время года. Местные продукты лучше усваиваются, реже возникают аллергические реакции.

Веселова отметила, что когда ягоды и фрукты созревают естественным образом, то крахмалы, содержащиеся в мякоти, расщепляются на сахара. Именно природные сахара даю вкус и сладость. Для созревания необходимо тепло и солнечный свет.

Эксперт добавила, что сезонные ягоды и фрукты не нуждаются в особых условиях хранения и транспортировки, однако свежими остаются недолго, так что есть их нужно в первые дни после покупки. Срок хранения составляет 2-3 дня, передает РИАМО.

Ранее эксперты сообщили о повышении цен на клубнику на 20 процентов до 600 рублей за килограмм, передает издание argumenti.ru.

В начале июня на рынках и в магазинах можно обнаружить сезонные овощи и фрукты, такие как персики, абрикосы, нектарины, томаты и огурцы. Но агроном Владимир Викулов сообщил, что стоит быть внимательными при выборе продукции, чтобы избежать возможных проблем.