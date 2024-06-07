Врач объяснил, что похудение — это в первую очередь лечебная процедура

Эпизодические старания сбросить лишний вес, например распространенная стратегия "похудеть к лету", приносят лишь краткосрочный эффект с последующим ухудшением состояния здоровья и фигуры, - об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук и известный телеведущий Александр Мясников.

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"Снижение веса у людей с избыточной массой тела является важной лечебной процедурой. Например, снижение веса на 5-10% значительно улучшает контроль глюкозы у больных диабетом 2-го типа, а снижение на 20-25% может привести к долгой его ремиссии", - рассказал доктор Мясников в своем Telegram-канале.



Но чтобы появился лечебный эффект, акция "снижаем вес" должна быть непрерывной.

"Иначе вес возвращается. И не просто возвращается. Жировая масса увеличивается в большей степени, чем было исходно", - подчеркивает доктор.



Он пояснил, что при снижении веса мы теряем не только жир. До 25% от потерянного веса - это уменьшение мышечной массы, особенно если худеть без увеличения физических нагрузок.

Популярные лекарства от ожирения от этой проблемы не спасают.