Гинеколог поделился мнением об упражнениях Кегеля

Упражнение Кегеля — это особый вид тренировок мышц тазового дна. Многие рожавшие женщины прибегают к этой методике, чтобы укрепить матку и мочевой пузырь. Помогают ли регулярные занятия на самом деле, «Клопс» узнал у калининградских врачей.

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По статистике, 40% женщин в России страдают подтеканием мочи при кашле, чихании, смехе, быстром беге или прыжках. К подобным ситуациям приводят не только роды, но и ожирение, запоры, резкое похудение, климакс и тяжёлый физический труд. Многие уверены, что упражнения Кегеля помогают избавиться от неудобных проблем. С такой точкой зрения согласны не все доктора.

«Вопреки расхожему мнению, считаю, что подобные тренировки работают во вред! — говорит врач-гинеколог Наталия Супранович. — На самом деле, это кратчайший путь к гипертонусу мышц тазового дна, застою крови и смещению органов малого таза».



Метод Кегеля делает мышцы плотными и накачанными, в то время как гораздо важнее их эластичность, пояснила гинеколог. В механизме удержания мочи мышцы не принимают никакого участия: работает только лобково-влагалищная связка. Если она слабая и растянутая, то женщина может непроизвольно терять мочу.

«При резком внутрибрюшном давлении, например, чихании, передняя стенка влагалища опускается вместе с мочеиспускательным каналом. В итоге мы получаем небольшое подтекание из уретры», — прокомментировала Супранович.



Чтобы решить эту проблему, нужно работать со всеми мышцами таза и связками, снимать гипертонус, зажим, налаживать кровообращение. Чаще врачи назначают комплексные упражнения или медикаментозную терапию, а также электростимуляцию. Возможны и более радикальные методы.