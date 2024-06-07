Модельер рассказал, какая одежда помогает восстановиться после тренировок

Компрессионная одежда влияет на кровообращение и мышечное восстановление. Исследования показывают, что компрессионные элементы способствуют улучшению кровотока на 20%, что, в свою очередь, уменьшает отеки и снижает мышечную усталость на 10%. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Иванова, модельер, дизайнер и конструктор спортивной одежды компании Bona Fide.

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«Это достигается за счет мягкого давления на мышцы и ткани, что стимулирует венозный возврат и снижает накопление молочной кислоты в мышцах, ускоряя процессы регенерации», — объяснила она.



По словам эксперта, ношение костюма с компрессионным эффектом положительно влияет на физическое состояние, повышает самооценку и мотивацию спортсменов. В исследованиях отмечается, что 90% женщин сообщили о повышении уровня самооценки, а 87% отметили рост уверенности в себе. Это объясняется тем, что корректирующая и компрессионная одежда помогает выглядеть лучше и чувствовать себя увереннее, создает психологический комфорт и побуждает стремление к новым достижениям.

«Современные материалы спандекс и лайкра используются в производстве тренировочной одежды благодаря высокой эластичности и способности сохранять форму. Ткань обеспечивает равномерное распределение давления по поверхности тела, что улучшает посадку костюма и его функциональные свойства. Анна Иванова описывает инновационные решения, такие как велосипедки с улучшенным пуш-ап эффектом и леггинсы с подтягивающими вставками. Они не только корректируют фигуру, но и стимулируют кровообращение и поддерживают мышцы», — добавила специалист.



При выборе гардероба для занятий спортом следует обращать внимание на качество материалов и наличие компрессионных элементов. Использование изделий рекомендуется как во время занятий, так и после для ускорения восстановления. Правильный уход продлевает срок службы изделий и сохраняет функциональные свойства.