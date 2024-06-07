Потоотделение – естественный процесс, который необходим для регуляции температуры тела. В то же время запах пота во многом зависит от того, чем питается человек и обмена веществ. Специалисты рассказали, что делать, если пот приобрел неприятный запах.

Потоотделение – процесс, которые регулирует температуру тела. При этом то, как пахнет пот, зависит от питания человека и его метаболизма.

В некоторых случаях человек может заметить, что пот приобретает неприятный запах и становится слишком интенсивным. Это говорит о нарушении обмена веществ и неправильном питании, считает эндокринолог Зухра Павлова.

Например, запах пота становится резким и неприятным, если злоупотреблять сырами, специями, сладостями и молочными продуктами. Они вызывают повышенное выделение с потом углеводов. Это излюбленная пища бактериальной микрофлоры.

Поэтому люди, которые недавно съели мороженое, могут заметить, что их пот вдруг стал очень неприятно пахнуть, приводит слова Павловой радио Sputnik.

Усилить потоотделение могут горячие напитки, в том числе вода. А если выпить горячий сладкий чай, человек не только станет сильно потеть, но и неприятно пахнуть.

Всевозможные добавки в напитки, например, мед, имбирь, малина тоже усиливаю потоотделение.

Если регулировать потоотделение можно с помощью коррекции диеты и использования специальных средств, избавиться от другого специфического запаха будет сложнее. Речь о «старческом запахе». У людей в возрасте он объясняется старением организма, из-за чего меняется обмен веществ.

Как отметила в разговоре с Life.ru эксперт Людмила Поликарпова, с возрастом активность потовых желез нарушается, поэтому они начинают вырабатывать кожное сало интенсивнее. Вместе с тем снижается активность клеток в печени и почках, отвечающих за очищение тела от токсинов.

Чтобы избавиться от неприятного запаха, специалист рекомендует ежедневно принимать душ, используя мыло, и выбрать дезодоранты, содержащие алюминий, антисептики и ароматизаторы.

Вместе с тем нужно пересмотреть рацион, отдав предпочтение низкоуглеродным продуктам.

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