В 33 парках Подмосковья в эти выходные пройдет акция по проверке здоровья

Более 30 подмосковных парков присоединятся к акции "Проверь свое здоровье в парке" в предстоящие выходные. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.
"В эти выходные, 8 и 9 июня, в парках Московской области снова пройдет акция по проверке здоровья. Выездные бригады врачей будут работать в 33 парках Подмосковья, в том числе в Коломне, Видном, Наро-Фоминске, Подольске, Мытищах и других", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье". При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
"В прошлые выходные в Подмосковье снова стартовала акция "Проверь свое здоровье в парке". Жители Московской области могут объединить прогулку с заботой о себе. В ходе осмотра можно получить консультацию специалиста и пройти диагностику на свежем воздухе", - привели в тексте слова министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка.