Нутрициолог перечислил самые полезные ягоды для организма

Специалисты назвали самые полезные ягоды и рассказали, сколько грамм клубники можно съесть за раз, не рискуя заработать несварение кишечника.

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Ягоды – вкусный и доступный источник витаминов и минералов, обеспечивающих здоровое функционирование всех систем организма. Однако среди всего разнообразия ягод, специалисты выделяют несколько видов, которые рекомендованы для регулярного употребления.

По словам врача-нутрициолога Никиты Котельницкого, возглавляет этот список черника. Ягода богата полифенолами, защищающими клетки от окислительного стресса, снижают выраженность воспаления в организме, нормализуют выработку глюкозы и благотворно влияют на сердце и работу мозга.

Вдобавок черника богата антиоксидантами, витаминами А и С, которые снижают уровень «плохого» холестерина и предотвращают образование бляшек на стенках сосудов. Помимо прочего черника помогает укрепить иммунную систему, подытожил Котельницкий.

На втором месте списка малина, польза которой известна многим с детства. Так, за счет высокого содержания витамина С и клетчатки, эта ягода помогает укрепить иммунитет и снижает воспалительный процесс.

Антоцианы и полезные жиры, содержащиеся в семечках малины, обеспечивают здоровую работу сердечно-сосудистой системы, а клетчатка – правильную работу ЖКТ.

Клюква также славится своими противовоспалительными и укрепляющими иммунитет свойствами. При этом особенно полезна ягода людям, которые столкнулись с инфекцией мочевыводящих путей. Благодаря воздействию веществ, содержащихся в ягоде, бактериям сложнее прикрепиться к стенкам мочевого пузыря, что ускоряет процесс выздоровления, рассказал врач.

Любимая многими клубника обогащает организм витаминами группы В, фосфором, магнием, марганцем, бромелином и аскорбиновой кислотой. Вместе с тем клубника помогает снизить уровень плохого холестерина и нормализует сахар в крови.

Но в увлекаться этой ягодой не стоит, предупредил нутрициолог. Клубнику стоит ограничить людям, имеющим проблемы с ЖКТ, а при приеме бета-блокаторов, антикоагулянтов, нестероидных противовоспалительных лекарств и препараты и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента от клубники лучше вовсе отказаться, сообщает «МедикФорум».

При отсутствии этих противопоказаний, в день можно съедать до 200 г клубники.

Ранее врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова заявила, что виноград – самая вредная ягода. Также специалисты в области питания назвали продукты, которые вызывают головную боль.