Ортопед рассказал, как сделать из обычной прогулки упражнение на координацию и ловкость

Прогулки помогут не только похудеть, но и укрепить мышцы и суставы. Ортопед-травматолог Виктор Мамонтов рассказал, как сделать их максимально полезными и безопасными для здоровья.

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Врач рассказал, что прогулка на свежем воздухе может стать увлекательной тренировкой, если сделать всего одну вещь. По его словам, стоит только пойти спиной вперед.

Мамонтов объяснил, что такая ходьба иначе распределяет нагрузку на колени, поэтому она полезна для людей с артрозом. Кроме того, при таком движении лучше сжигаются калории. Примерно в полтора раза больше, чем при обычной ходьбе.

Ходьба спиной вперед укрепляет легкие, сердце и сосуды. Она развивает чувство баланса и повышает когнитивные способности человека, а также помогает человеку стать гибче: ноги, руки и спина начнут работать по-другому, передает «Доктор Питер».

Ранее травматолог-ортопед Максим Саутин заявил, что во время занятий спортом легче всего травмируются крестообразные и связки голени. Он уточнил, что проблемы с передней крестообразной связкой зачастую возникают у футболистов и представителей других контактных видов спорта.