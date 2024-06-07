«Золотые» правила использования кондиционера. Что говорят врачи

Отоларинголог Нияз Мухамадьяров объяснил, что такое кондиционер – спасение от жары, или скрытый источник опасности.

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С наступлением жары кондиционер становится для многих настоящим спасением. Но специалисты подчеркивают, только при правильной работе устройства можно избежать респираторных заболеваний, которыми часто сопровождается его использование.

Так, по словам ЛОР-врача Нияз Мухамадьяров несколько простых правил помогут избежать не только возникновения заболевания, но и аллергических реакций.

Рекомендуемый температурный режим использования кондиционера составляет +22…+24 градуса, рассказал отоларинголог в разговоре с РТ. Но важно избегать перепада температуры, поэтому разница между температурой воздуха на улице и в помещении не должна превышать 10 градусов.

Поток воздуха включенного кондиционера должен быть направлен в потолок. Также не рекомендуется устанавливать устройство прямо над рабочим местом. Рекомендовано придерживаться расстояния не менее двух метров. Если отказаться от кондиционера ночью невозможно, скорость его работы нужно снизить до минимума.

Окна в помещении, где работает кондиционер, должны быть закрыты. В противном случае человек рискует оказаться на сквозняке и с высокой вероятностью заболеет. Но нужно помнить, что устройство всего лишь «гоняет» воздух по кругу, не обеспечивая воздухообмен, поэтому через каждые полчаса нужно проветривать комнату.

Обеспечить помещение свежим воздухом помимо прочего поможет бризер, напомнил Мухамадьяров.

Что касается ухода за кондиционером, раз в пару недель его фильтры нужно промывать, поскольку в них копятся пыль, бактерии, а при наличии домашних животных – шерсть. В противном случае люди, страдающие болезнями органов дыхания и аллергики, рискуют столкнуться с неожиданными проблемами, например, усилением кашля, слезоточивостью и воспалением глаз.

Ранее специалисты рассказали, как понять, что пора заправлять кондиционер, а также объяснили, как выбрать лучшее устройство для дома.