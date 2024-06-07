Эксперты рассказали, нужно ли есть после тренировки, если не хочется

Казалось бы, «убийственные» тренировки должны «разгонять» аппетит. Организм прилагал массу усилий и потратил много сил. Но, как правило, именно после таких изнуряющих тренировок есть совсем не хочется. Спортивный диетолог объяснил это явление и дал рекомендации.

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Отсутствие чувства голода после тренировки – это вполне нормально. В процессе занятий спортом в организме снижается уровень грелина – гормона, заставляющего испытывать голод, а уровень пептида YY, гормона, ответственного за подавление аппетита, наоборот, повышается.

Изменения гормонов аппетита связаны с лактатом. Для тренировки мышцам нужна энергия, которая поступает из глюкозы, расщепляющейся в присутствии большого количества кислорода. По мере возрастания интенсивности организм начинает испытывать дефицит кислорода, необходимого для расщепления глюкозы, и образуется «ненужный продукт» – лактат. Лактат может накапливаться, вызывать усталость и лишать спортсмена интереса к еде, - рассказывают эксперты well+good.

"Чем усерднее человек тренируется, тем больше вероятность, что у него притупится аппетит. Это свойственно для высокоинтенсивных упражнений, тогда как более длительные и медленные упражнения не сказываются на аппетите."



Cпортивные диетологи говорят: эффективность тренировки зависит от накопленного «топлива», которое поступает из пищи. Еда после занятия пополняет запасы энергии, для того, чтобы человек мог восстановиться и приготовиться к следующей тренировке. Поэтому есть после тренировки нужно. Если ждать, пока чувство голода вернётся, можно упустить возможность своевременно «подпитать» свой организм.

"Если человек хочет поддержать мышечный рост и восстановление, правильной идеей будет съесть что-нибудь хотя бы в течение часа после тренировки."



Чем раньше, тем лучше – даже, если это будет что-то незначительное перед основным приёмом пищи, запланированным на более позднее время. После тренировки можно выпить, например, смузи с греческим йогуртом, бананом, ягодами и миндалём. Можно съесть небольшую порцию овсянки или йогурта с сухофруктами, также подойдёт тост с авокадо или творогом.