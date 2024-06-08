Что такое зумба? Польза танца для похудения, противопоказания и советы

Зумба (zumba) была официально зарегистрирована в 2001 году, и сейчас ею занимаются более 15 миллионов человек в 180 странах мира. А в 2008 году в Книге рекордов Гиннесса появился рекорд под названием Largest Zumba class: во время девятидневного фестиваля Каогма на Филиппинах 13 350 человек собрались, чтобы поучаствовать в самой массовой зумба-вечеринке. «Лента.ру» объясняет, что такое зумба, кому она подходит для поддержания физической формы и на что лучше обратить внимание новичкам.

Зумба: что это такое?

Это танцевальный фитнес, в основе которого — несложные движения руками и ногами под зажигательную музыку. Именно поэтому зумба намного веселее, чем монотонная ходьба или наскучившая аэробика с подсчетом необходимых движений.

По информации на официальном сайте, один из главных принципов зумбы — это чередование высоко- и низкоинтенсивной нагрузки, что превращает танец в эффективную интервальную тренировку. Благодаря простоте базовых движений занимающийся не устает, и даже, наоборот, получает на тренировке заряд бодрости. Также зумба помогает привести мышцы в тонус и улучшить координацию движений.

В основе тренировок — четыре мотива из латиноамериканских танцев: сальсы, меренге, реггетона и кумбии.

Движение каждого мотива состоит из четырех этапов, так что всего базовых движений у зумбы шестнадцать.

Описание базовых движений

Движение из кумбии:

Сделайте два шага влево левой ногой; Сделайте шаг вперед, назад, вперед и в начальную позицию левой ногой; Сделайте два шага влево правой ногой; Сделайте шаг вперед, назад, вперед и в начальную позицию правой ногой.

Движение из меренге:

Шагните вправо; Топните левой ногой; Шагните влево; Топните правой ногой.

Движение из сальсы:

Сделайте шаг вперед левой ногой и перенесите вес тела на правую ногу; Вернитесь в исходное положение левой ногой и замрите; Сделайте шаг назад правой ногой перенесите вес тела на левую ногу; Шагните правой ногой обратно в исходное положение.

Движение из реггетона:

Сделайте широкий шаг вбок левой ногой; Легко топните правой ногой; Сделайте широкий шаг вбок правой ногой; Легко топните левой ногой.

Виды зумбы

За несколько десятилетий существования программы появились разные виды зумбы:

Zumba Step — сочетание зумбы со степ-аэробикой;

— сочетание зумбы со степ-аэробикой; Zumba Toning — зумба с гантелями, представляет собой сочетание кардио и силовой тренировки;

— зумба с гантелями, представляет собой сочетание кардио и силовой тренировки; Aqua Zumba — сочетание зумбы с аква-аэробикой;

— сочетание зумбы с аква-аэробикой; Zumba Sentao — сочетание силовой тренировки и тренировки с отягощением, позволяет накачать мышцы с помощью танцевальных упражнений;

— сочетание силовой тренировки и тренировки с отягощением, позволяет накачать мышцы с помощью танцевальных упражнений; Zumba Gold — замедленная версия тренировки для пожилых людей;

— замедленная версия тренировки для пожилых людей; Zumba Gold-Toning — тонизирующая тренировка для пожилых людей;

— тонизирующая тренировка для пожилых людей; Zumba in the Circuit — сочетание танцев с круговыми тренировками.

Также есть тренировки, ориентированные на детей (Zumba Kids, Zumba Kids Jr, Zumbini), и даже программы питания.

История и культурное влияние

История создания зумбы

История зумбы Колумбии Альберто (Бето) Перес однажды забыл кассеты с музыкой для тренировки и решил использовать на занятии записи латиноамериканских мотивов из собственной коллекции. Это понравилось и Бето, и его подопечным, поэтому тренер начал «румбифицировать» и другие свои фитнес-тренировки, меняя музыкальное сопровождение и добавляя хореографические элементы.

Возможно, зумба бы так и осталась авторской методикой, неизвестной широким массам, но в 1999 году Бето переехал в Майами. Именно там одна из учениц Бето познакомила его со своим сыном, Альберто Перельманом, в тот момент занимавшимся анализом рынка и запуском стартапов. К ним присоединился бизнесмен Альберто Агион, и тезки-партнеры приступили к записи видео-тренировок.

Первые записи продавались через магазин на диване, и уже за первые полгода удалось продать более миллиона копий.

Однако эффективность видеотренировок была не единственной причиной коммерческого успеха зумбы. Многие люди, посмотрев видео, захотели стать фитнес-тренером как Бето, что натолкнуло создателей фитнес-программы на запуск нетворка для инструкторов зумбы.

За $30 в месяц пользователи получали доступ к специальной соцсети с эксклюзивными упражнениями, музыкальными треками и собственным конструктором тренировок.

А в 2005 году компания запустила Zumba Academy — платформу для обучения инструкторов по всему миру.

Откуда такое название

В латиноамериканском варианте испанского языка у существительного zumba есть слэнговое значение «быть навеселе». И правда, во время занятия зумбой человек раскрепощается под влиянием музыки и выглядит более непринужденным и разгоряченным, поэтому народная этимология часто связывает происхождение термина именно с этим значением.

«Если полагаться на словарь Real Academia Española, то zumbas — это большие колокольчики, которые вешали на шеи ведущим лошадям в табуне, — комментирует Сандра Николас, эксперт по фитнесу мадридского клуба Bailame Mucho. — Так же называют и быка, который ведет стадо коров. Но на самом деле все гораздо проще: термин придуман создателем фитнес-дисциплины Альберто Пересом».



По словам Николас, Перес был фанатом кубинской «румбы», а потому стал перебирать первые буквы в названии, пока не остановился на приятном для слуха слове sumba. Бето с детства нравился персонаж Зорро, а потому он решил написать новое слово через «z».

Культурное влияние

Зумба способствовала популяризации латинской музыки в двухтысячных и десятых годах. Так, в 2012 и 2013 годах были выпущены альбомы Zumba Fitness Dance Party, представлявшие собой компиляцию «музыки, под которую можно танцевать зумбу».

Такие сборники вдохновляют на творчество не только тренеров, но и учеников. При наличии диска с музыкой и знаний базовых движений можно приступить к самостоятельному составлению тренировок.

Также компания разработала несколько компьютерных игр на платформах Wii, Xbox, Nintendo и PlayStation. Первая игра была выпущена еще в 2010 году, в ней были использованы технологии виртуальной реальности, а кроме того, была предоставлена возможность групповых занятий.

Влияние на здоровье

Польза для здоровья

Благодаря чередованию медленных и быстрых движений классическая зумба — это прекрасная интервальная кардиотренировка.

369 ккал можно сжечь за час занятий зумбой, это больше, чем за час кикбоксинга или степ-аэробики.

Зумбу часто рекомендуют для начала фитнес-пути.

Полуигровой формат тренировки помогает ученикам расслабиться и не терять мотивацию. Создатель программы отмечал, что зумба идеальна для тех, кто ненавидит заниматься спортом. Воспринимая занятия именно как танцевальные, на зумбу часто приходят люди среднего и пожилого возраста. Без ассоциаций с утомительным спортом и с набором понятных движений зумба подходит и для тех, кто вообще не умеет танцевать.

В обзорном исследовании 2016 года было проанализировано 11 научных работ, посвященных зумбе. Выяснилось, что занятия зумбой увеличивают максимальное потребление кислорода (показатель, при низких значениях которого повышается риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы). В некоторых работах заявлялось, что зумба способствует набору мышечной массы и развитию гибкости.

Во всех научных работах было отмечено, что на занятиях зумбой постепенно уходит лишний вес.

Однако исследование, проведенное для сравнения результатов контрольных групп, державших и не державших диету при занятиях зумбой, — показало, что для снижения веса необходимы не только физические упражнения, но и ограничения в питании. Если цели сбросить лишний вес не стоит, то для поддержания формы и профилактики ожирения занятий зумбой может быть достаточно и без диеты.

Кому подойдет и не подойдет зумба

Зумба особенно подходит тем, кто любит танцы и занятия в группе: при групповых занятиях становится намного веселее, чем при танцах в одиночестве!

«А еще у зумбы нет возрастных ограничений, тем более что разработаны программы для пожилых людей и детей, — рассказывает «Ленте.ру» тренер-реабилитолог Ольга Кузнецова. — Но нужно помнить и о противопоказаниях».



По словам Кузнецовой, это:

Инфекции;

Воспалительные процессы;

Астма и заболевания респираторной системы;

Онкологические заболевания.

Без одобрения врача также не следует заниматься беременным; страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертония, варикозное расширение вен) и людям с травмами и заболеваниями костей и суставов.

Советы для начинающих

В интернете любители зумбы дают следующие советы начинающим.

Перед началом занятий необходимо подобрать правильную обувь: чешки, носки и кеды способствуют травмированию стопы во время танца. Лучшим выбором станут беговые или танцевальные кроссовки или же спортивный инвентарь от бренда Zumba;

Для зумбы характерны активные перемещения, поэтому не стоит на первом же занятии вставать ближе к тренеру, чтобы не мешать другим ученикам в случае, если вы запутаетесь. Во время индивидуальных занятий необходимо убедиться, что вам хватает места для выполнения упражнений;

Если вы чувствуете, что не успеваете за тренером, продолжайте выполнять движения в своем темпе.

Коротко о главном