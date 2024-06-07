Доктор Шишонин призывает снизить общественное напряжение, связанное с уровнем холестерина в крови. Он отмечает, что идеальная норма холестерина — 3,3 до 5,5 ммоль/л — не всегда является оптимальной.

Старомодные врачи могут настаивать на том, чтобы уровень холестерина был ниже 3 для предотвращения бляшек в сосудах, но это может привести к онкологии. Исследования показали, что высокий уровень холестерина не всегда является главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Стресс является основным триггером, который в конечном итоге вызывает серьезные последствия.

Низкий холестерин не всегда является залогом здоровья, и высокий уровень холестерина не всегда является гарантией проблем. По словам Шишонина, низкий уровень холестерина даже опаснее высокого. Доктор также отметил, что жир в пище не имеет непосредственного влияния на уровень холестерина, и поэтому рекомендует не отказываться от жирной пищи.