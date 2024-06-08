Россиянам назвали способы полюбить пробежки

Бутылка воды, а также наушники и хорошее настроение помогут россиянам полюбить бег, считает тренирующаяся на базе в столичных «Лужниках» бегунья Кристина Гацоева. «Вечерняя Москва» попросила спортсменку и других любителей бега дать начинающим спортсменам совет о том, как полюбить тренировки.

Сестры Татьяна и Анна Зуйковы, посвятившие бегу несколько лет, назвали отличия между разными видами бега. Бег на короткие дистанции — это спринт, бег с барьерами и препятствиями, а также на длинные расстояния — полумарафон, марафон, сверхмарафон. Бег по пересеченной местности называется трейлраннингом. Также есть часовой бег.

По словам альпиниста, бегуна Вячеслава Ткаченко, новичкам следует начинать с утренних или вечерних пробежек на стадионе или в парке у дома. Важно следить за дыханием и пульсом и не превышать скорость. По словам спортсмена, лучше бежать медленно, но выходить на пробежку стабильно изо дня в день. Это лучше, чем надорваться в первый раз, заключил он.

Ранее тренер и диетолог Мария Волынкина назвала главные ошибки при беге — это «втыкающий» бег, а также бег с пятки и косолапость.