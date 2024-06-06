Как стоит питаться при избытке «плохого» холестерина

Все врачи мира сходятся во мнении, что именно питание является основой здоровья. Оно влияет на самочувствие человека. Медики утверждают, что всем необходимо следить за уровнем холестерина в крови, так как от него зависят многие процессы в организме.

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Врач-кардиолог Наталья Поленова рассказала, как нужно питаться при избытке «плохого» холестерина. По ее словам, в рационе не должно быть масла, сала и жирного мяса, в которых есть насыщенные жиры. Кроме того, медик призвала отказаться от кондитерских изделий и фастфуда, поскольку в них содержатся трансжирные кислоты.

Не стоит злоупотреблять яйцами и субпродуктами. Кардиолог посоветовала питаться по диете DASH, которая предписывает ограничить потребление соли и контролировать жиры. Кроме того, согласно этой диете, в рацион нужно включить не менее пяти порций сырых овощей и фруктов, рассказала Поленова в своем «Дзен»-канале.

Ранее врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал о неприятных последствиях безуглеводной диеты. По его словам, они возникают из-за потери необходимых для организма компонентов.