Врач озвучил вред от картофеля фри

Врач из США напомнил, что растительное масло — ингредиент, который может превратить вкусное блюдо в медленно действующий яд.

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Речь идет об обработанных маслах, изготавливаемых из семян — подсолнечное, кукурузное, рапсовое, соевое, хлопковое и сафлоровое. И они могут быть токсичны и опасны развитием ряда заболеваний, особенно при многоразовом использовании. Например, при приготовлении картофеля фри, пишет «Пятый канал».

По мнению доктора, количество токсинов в порции такой картошки аналогично их содержанию в 25 сигаретах — больше пачки.

Жарка во фритюре лишь усиливает негативный эффект. Эксперт допускает, что такое воздействие может быть одним из факторов развития болезни Альцгеймера.

Ранее новости сообщали, что число курящих россиян за прошлый год сократилось на 3,1 процентных пункта — сегодня курят 24,1% жителей страны.