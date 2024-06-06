Как правильно выбрать тренажер для домашнего фитнеса

Заниматься на тренажёре дома удобно, выгодно и комфортно. Но, прежде чем приобрести спортивную систему, нужно учесть несколько важных моментов. Иначе есть риск пожалеть о своей покупке, рассказал «Клопс» тренер по функциональной подготовке, мастер спорта международного класса Евгений Иноземцев.

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Для домашних занятий люди чаще всего выбирают кардиотренажёры. Самые распространённые из них — велосипед, беговая дорожка и эллипсоид.

«Безусловно, они полезны для здоровья и помогают похудеть. Но только при условии, что вы правильно тренируетесь», — прокомментировал Иноземцев.



Велотренажёр. Помогает сжечь калории и укрепить сердечную мышцу. Минусы: работают только ноги, верхняя часть тела не задействована.

Беговая дорожка. При занятиях на этом тренажёре можно совершать и движения руками. Тренировка проходит гораздо эффективнее, чем просто кручение педалей. Но и здесь есть свои минусы.

«Перед покупкой дорожки нужно научиться правильно бегать, иначе есть риск получить проблемы с суставами: коленным и голеностопным», — предупредил мастер спорта.



Эллипсоид. На взгляд Иноземцева, это самый удачный вариант. При занятии на нём задействованы руки, ноги, спина и пресс. Однако неправильная нагрузка может нанести вред здоровью.

«Например, человек прочитал в интернете, что нужно заниматься сорок минут, а он уже выдохся на десятой. Вот тут не нужно себя насиловать и пытаться выполнить поставленную задачу. Это в корне неверный подход к тренировке», — подчеркнул Евгений Иноземцев.



Мнение эксперта

Порядка 80 процентов купленных домашних тренажёров стоят без дела, поделился своим наблюдением мастер спорта.

«Когда у меня люди спрашивают, что лучше купить, я отвечаю — эллипсоид, ведь на нём потом будет удобно сушить бельё», — иронизирует тренер.



По факту, дома всегда находятся причины, чтобы не тренироваться.