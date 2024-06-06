Раскрыт простой способ сохранить ясный ум до глубокой старости

Чтение художественной литературы помогает до глубокой старости сохранить ясный ум, считает врач-невролог Ричард Рестак. Простой способ замедлить развитие старческого слабоумия он раскрыл в книге «Как предотвратить деменцию», пишет HuffPost.

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Рестак объяснил, что каждый человек в течение жизни накапливает запас знаний. Если этот интеллектуальный резерв большой, то утрата его части не будет иметь разрушительных последствий, по крайней мере в ближайшей перспективе.

«Теория когнитивного резерва предполагает, что чем больше ваш "умственный капитал", тем дольше мозг будет сопротивляться деменции», — уточнил он.



Врач полагает, что начать накапливать умственный капитал можно в любом возрасте и самый надежный помощник в этом — книги.

«Чтение оказывает сильнейшее воздействие на память, как эпизодическую, так и рабочую», — отметил Рестак.



Он подчеркнул, что эффективнее всего читать художественную литературу, так как в отличие от научной, она требует полного погружения, запоминания деталей сюжета и включение фантазии и аналитических способностей.

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