Витамины и клетчатка: в чем польза зелени и салата?

Если вы хотите включить в рацион больше зелени и салатов, лето — лучшее для этого время! Давайте разберемся, как с помощью зелени разнообразить рацион, также какая нам от этого польза.

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В нашей культуре салат как блюдо долго не приживалось, это слово ассоциировалась у нас в большей степени с новогодним столом и «Оливье». Но сегодня все чаще на наших столах можно увидеть самые разнообразные салаты каждый день, притом круглый год.

Кто-то употребляет их регулярно, кто-то только планирует разнообразить ими свой рацион. Салат можно приготовить по сути из чего угодно, однако его основу чаще всего составляет зеленая листовая зелень и овощи.

Салат — это любое блюдо из овощей, зелени и других ингредиентов, которое подается с заправкой и различными приправами. Салат может быть холодным — например привычные нам помидоры и огурцы, а также теплым: в этом случае часть ингредиентов готовится прямо перед подачей.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в день нужно съедать не менее 5 порций овощей и фруктов — приблизительно 400-500 г. К сожалению, как уверяет нас статистика, далеко не все наши сограждане могут похвастаться выполнением этой нормы!

А ведь набрать такое количество на самом деле не так сложно, вы удивитесь, если просто несколько дней воспользуетесь кухонными весами. Достаточно включить небольшую порцию салата в каждый прием пищи и вы точно наберете положенную порцию. В летний период вам в этом отлично может любая зелень и листовые салатные листья.

В чем польза салатов и зелени?

Помогают поддерживать здоровый вес

Если вы следите за весом или стараетесь сбросить несколько килограммов перед пляжем, включение в рацион зелени и салатов из сырых овощей вам в этом поможет! Такие блюда создают объем, поэтому вы чувствуете больше сытости. При этом калорий в салатах содержится немного, если вы не переборщили с заправкой и не приготовили очень сложное блюдо. Включайте в рацион шпинат, щавель, молодую ботву свеклы и романо.

Обогащают рацион клетчаткой

Основные ингредиенты большинства салатов, в том числе фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, фасоль, орехи и семена, богаты клетчаткой. Исследования показали, что клетчатка помогает при сердечных заболеваниях и диабете, а также способствует регулярному опорожнению кишечника. Также клетчатка необходима нашим кишечным бактериям и является для них питательной средой.

Пищевые волокна, которые человек получает с едой (а это овощи, фрукты и зелень), — питательная среда для кишечных бактерий. От здоровья микробиома зависит наш иммунитет, работа нервной системы, слаженная работа ЖКТ и хорошее настроение — около 80% серотонина, гормона радости, вырабатывается именно кишечными бактериями! Если в вашем рационе достаточно овощей, фруктов и зелени, вы заботитесь о разнообразии кишечной микрофлоры.

Обогащают рацион витаминами

В сырых салатах сохраняется много питательных веществ, в частности витаминов. Потребляя такие продукты, вы получаете достаточное количество витаминов E, K, A, PP, C, группы В. Все эти витамины необходимы для поддержания нашего здоровья: системы кроветворения, нервной системы, прочных костей, а также поддержания иммунитета и хорошего настроения.

Как сделать салат вкусным?