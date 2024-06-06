Сок из свеклы и моркови способен спасти от рака

Во всем мире ученые работают над созданием препарата от онкологических заболеваний. Австрийский онколог Рудольф Бройс заявил, что вывел уникальную формулу сока, который помогает в лечении рака. Его исследованиями поделился врач Владимир Эни-Оларунда в своих социальных сетях.

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Бройс провел эксперименты, которые показали, что сок из свеклы и моркови помогает бороться с онкологией. Австрийский специалист смог помочь более 45 тысячам человек с помощью этого нектара. Уникальная система питания длится 42 дня. Как утверждает Бройс, раковые клетки начинают голодать и погибают.

В состав сока входят свекла (55%), морковь (20%), корень сельдерея (20%), картофель (3%) и редис (2%). Все это нужно измельчить в блендере и выпить утром натощак.

Как утверждается, в составе свеклы есть бетаин — аминокислота с противораковым эффектом. Также этот овощ имеет сильное противовоспалительное и антиоксидантное действие.

Ранее врач Андрей Лысенков назвал три продукта, которые помогут снизить риск развития рака. По его словам, эти продукты подходят для употребления в профилактических целях каждый день.