Врач рассказал, как часто можно есть мясо с прослойками жира

Нежирное мясо можно есть ежедневно. С осторожностью нужно употреблять стейки: из-за тонких прожилок жира кажется, что мясо постное. На самом деле в них много насыщенных жиров, повышающих риск инсультов и инфарктов. Об этом «Газете.Ru» рассказала диетолог клиники DocMed Мария Герасимова.

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«Мясо считается нежирным, если в нем содержится до пяти граммов жира на 100 граммов. Такие продукты можно употреблять ежедневно в рамках в целом сбалансированного рациона. Жирность от 5 до 18 граммов считается средней, такие продукты хороши для периодического употребления 2-4 раза в неделю. Мясо с содержанием жиров более 18 граммов, — это то самое мясо с прослойками, — можно употреблять не чаще одного-двух раз в неделю», — объяснила Герасимова.



Также врач рекомендовала ограничить потребление красного мяса до 300 граммов в неделю (один небольшой стейк).