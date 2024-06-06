Аллерголог перечислил продукты, приводящие к отекам

Отеки вызваны задержкой жидкости в организме. Чаще всего, это результат некорректной работы печени, почек или венозной и эндокринных систем.

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Также отеки могут быть следствием употребления ряда продуктов, например, слишком соленой еды.

По словам врача-аллерголога, иммунолога Юлии Миневич, список продуктов, вызывающих отеки, можно дополнить молоком и выпечкой.

Врач объяснила, что белый хлеб и булочки богаты углеводами, поэтому обладают высоким гликемическим индексом. После их употребления происходит выброс инсулина, что вызывает задержку жидкости в организме и натрия.

Что касается молочных продуктов, чаще всего с отеками после их употребления сталкиваются люди, страдающие от непереносимости лактозы, приводит слова Миневич aif.ru.

Алкоголь – еще одна причина отеков вследствие обезвоживания организма.

Поскольку за образование отеков отвечает баланс натрия и калия, избавиться от них поможет смена рациона. По словам доцента кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александра Созыкина, в первую очередь для улучшения своего состоянии нужно исключить из меню колбасную продукцию, консервированные продукты, соусы и фастфуд.

Также стоит ограничить потребление богатых углеводами продуктов.

В то же время эксперты предупреждают, что не всегда отеки можно увидеть. Однако беспричинный набор веса, тяжесть в ногах и руках косвенно указывают на то, что организм испытывает проблемы с выводом лишней жидкости. Что именно вызывает такую реакцию, поможет определить визит к врачу.

Ранее врач назвала дозу алкоголя, которая вызовет острый панкреатит, если его принимать вместе с шашлыками, содержащими канцерогены. А по словам врача-гастроэнтеролога Диляры Лебедеой, пациенту с панкреатитом рекомендована диета, содержащая мясо, рыбу, крупы, молочные продукты.