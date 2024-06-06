Диетологи рассказали, какие продукты можно есть на ночь, не боясь набрать вес
Диетологи рассказали, какие продукты можно есть на ночь, не опасаясь набора лишнего веса.
Так, кальмары можно смело есть на ночь и не опасаться за свою фигуру. Кальмары — ценный источник белка. Кроме того, в них содержится много йода, который обеспечивает оптимальную работу щитовидной железы.
Обезжиренный йогурт считается отличным вариантом перекуса на ночь, так как он быстро насыщает организм. В него можно добавить льняное семя. Йогурт также можно заменить на творог жирностью 2–5 процента.
Диетологи советуют утолять вечерний голод куском курицы или индейки. В отличие от красного мяса, белое содержит глюкагон — пептидный гормон, помогающий отложить процесс преобразования поступивших в него жиров и углеводов в энергию.
Для перекуса также подойдут овощи. Огурец, морковь или брокколи малокалорийны, но могут притупить чувство голода. Из фруктов можно съесть банан. Он стимулирует выработку мелатонина и серотонина, а также содержит калий и магний, способствующие расслаблению мышц, передает Общественная Служба Новостей.
Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства Оксана Драпкина подчеркнула, что избыточную массу тела и тем более ожирение нельзя относить лишь к эстетической проблеме. Это вопрос здоровья, передает 360.ru.
Лучше всего при борьбе с лишним весом помогает корица. Эта распространенная специя способствует сжиганию жировой ткани и стимулированию обмена веществ.