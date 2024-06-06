Диетологи рассказали, какие продукты можно есть на ночь, не опасаясь набора лишнего веса.

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Так, кальмары можно смело есть на ночь и не опасаться за свою фигуру. Кальмары — ценный источник белка. Кроме того, в них содержится много йода, который обеспечивает оптимальную работу щитовидной железы.

Обезжиренный йогурт считается отличным вариантом перекуса на ночь, так как он быстро насыщает организм. В него можно добавить льняное семя. Йогурт также можно заменить на творог жирностью 2–5 процента.

Диетологи советуют утолять вечерний голод куском курицы или индейки. В отличие от красного мяса, белое содержит глюкагон — пептидный гормон, помогающий отложить процесс преобразования поступивших в него жиров и углеводов в энергию.

Для перекуса также подойдут овощи. Огурец, морковь или брокколи малокалорийны, но могут притупить чувство голода. Из фруктов можно съесть банан. Он стимулирует выработку мелатонина и серотонина, а также содержит калий и магний, способствующие расслаблению мышц, передает Общественная Служба Новостей.

Директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России и главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства Оксана Драпкина подчеркнула, что избыточную массу тела и тем более ожирение нельзя относить лишь к эстетической проблеме. Это вопрос здоровья, передает 360.ru.

Лучше всего при борьбе с лишним весом помогает корица. Эта распространенная специя способствует сжиганию жировой ткани и стимулированию обмена веществ.