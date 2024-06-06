Врач напомнил о важности тестостерона для мужчин

Тестостерон в организме мужчины важен для его физического и психического здоровья, для фертильности, также он выполняет сексуальную функцию. О значимости тестостерона для мужчин рассказал эндокринолог и психотерапевт Александр Фомин в беседе с Общественной Службой Новостей.

© Mir24.TV

Эксперт назвал генетику важной составляющей в развитии мужского гормона. От нее зависит работа системы организма как системы. Он отметил, что с возрастом половые гормоны становятся слабее. С 16 до 30 лет они повышаются, а к 45 годам снижаются. Современные социальные и политические факторы оказывают влияние на половые стереотипы поведения.

«Особенность мужчин в том, что среда может стимулировать нашу активность, в том числе и выработка гормонов, и одновременно среда могут оказывать негативное и не оказывать стимулирующее действие на выработку половых гормонов. Активность мужчины зависит от внешних триггеров», – поделился Александр Фомин.



По мнению врача, любая активность увеличивает тестостерон. Также эффективно скорректировать уровень мужского гормона можно при помощи современной медицины.

«Возрастные изменения не являются болезнью. Если человек считает, что ему важно сохранять физическую и ментальную половую активность в возрасте 35+, то без коррекции уровня половых гормонов это сделать практически невозможно», – уточнил эксперт.



Фомин отметил, что гормоны работают правильно, если мужчины выполняют мужские обязанности, а женщины – женские. Однако в нынешнее время роли мужчины и женщины заменяются, из-за чего появляются негативные последствия.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова сообщила, что фосфор необходим человеческому организму для строительства костей и зубов. Легче всего он усваивается из продуктов животного происхождения.