Нутрициолог рассказал о пяти способах похудеть и наладить пищеварение

В течение холодного времени года организм человека склонен к запасу энергии и набранные килограммы нас не особо беспокоят. Однако к началу пляжного сезона все стремятся быть стройными и подтянутыми. Следующие 5 способов от нутрициолога Юлии Шараповой помогут вам прийти в красивую форму, наладить пищеварение, а также справиться со стрессом.

Полноценное сбалансированное питание

Следует убрать из рациона полуфабрикаты, трансжиры, добавленный сахар, магазинные соусы и заправки.

«Лучше отдать предпочтение сезонным овощам, ягодам и фруктам. Выбирать легкоусвояемый белок в виде белого мяса, яиц, дико выловленной рыбе, маш, нут, горох. Не забывать, что употребление животного и растительного белка должно быть в соотношении 1/1», — рассказывает Юлия.



Утро нужно начинать с белково-жирового завтрака. Обед — белковый, а вот ужин сделать растительным.

Употреблять достаточное количество воды

Люди, которые пьют мало воды, могут путать голод и жажду. Начинают есть вместо того, чтобы пить. Выбирать воду оптимального pH 7,5—8,0. Норма потребления 30—40 миллилитров в сутки на 1 килограмм веса.

«Чтобы запустить свой организм, утром следует выпивать 2 стакана чистой воды без подсластителей. Далее в течение дня пить нужно маленькими глотками», — советует специалист.



Регулярные физические упражнения

При физических нагрузках расход энергии увеличивается. Юлия говорит, что мышцы, которые работают, поглощают сахар из крови, и его уровень в крови снижается. Важным фактором является ежедневное выполнение физических и лимфодренажных упражнений.

Баланс сон-бодрствование

«Здоровый сон — это непрерывный ночной сон от 6 до 10 часов, приносящий чувство отдыха. Ложиться и просыпаться нужно в одно и то же время, в проветренной комнате и плотными шторами», — делает акцент нутрициолог.



Гормон сна — мелатонин является антидепрессантом и препятствует развитию метаболического синдрома.

Контроль порций

Юлия:

«Чтобы легче контролировать порцию, нужно есть из небольших тарелок. Чем больше тарелка, тем больше человек сможет съесть».



Значение имеет даже цвет посуды, из которой едим. Красный и белый цвет повышают аппетит, черный, болотный, темно-синий — позволяют съесть меньше. Голубой и салатный — нейтральные цвета.

Эти несложные правила помогут не только похудеть, но и улучшат состояние здоровья. Важно помнить, что диета во вред здоровью — опасная затея, которую лучше вовсе отбросить. Отдайте предпочтение безопасным советам нутрициолога, они точно сделают вас еще красивее!