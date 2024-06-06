Что произойдет после отказа от курения

Избавиться от вредной привычки крайне сложно, особенно, если пагубное пристрастие с вами на протяжении долгих лет. Все мы знаем, что после отказа от курения значительно снизится риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, но также есть и менее очевидные последствия отказа от сигарет. Терапевт Наталья Грибова рассказала нам о вещах, которые ждут почти каждого курильщика на пути к здоровому образу жизни.

Чувство голода может зашкаливать

Буквально через несколько дней после полного отказа от сигарет и вейпов вас может накрыть невероятное чувство голода. Наш эксперт поясняет, что такая реакция организма обусловлена снижением уровня сахара на фоне резких изменений в составе крови. Наталья:

«Очень часто в это время набирают больше всего лишних килограммов, контролировать себя очень тяжело».



Однако продержаться нужно как минимум неделю без никотина, после чего организм начнет постепенно приходить к полному балансу.

Появляется частый кашель

Кажется, что регулярное курение как раз и провоцирует хронический кашель, что отчасти правда. Тем не менее после отказа от курения кашель никуда не пропадает. К счастью, такое состояние держится лишь первое время, после чего организм полностью очищается от никотина, легкие начинают получать больше кислорода и кашель сходит на нет.

К вам будут лучше относиться

Конечно, вредная привычка редко становится препятствием для общения, и все же курильщики в обществе людей без никотиновой зависимости всегда чувствуют себя не в своей тарелке, особенно, если ты единственный в компании, кто постоянно выходит перекурить. Терапевт:

«Аллергия на запах сигарет — частое явление. Такой человек не сможет находиться с вами рядом слишком долго, и у него на это серьезные причины».



Нужно ли вам такое сокращение контактов?

Снизится риск травм

Как говорит наш эксперт, плотность костей у заядлых курильщиков намного ниже, чем у тех, кто избавлен от этой вредной привычки. Наталья:

«Токсины, содержащиеся в сигарете, провоцируют перенапряжение мышц. Риск травмы повышается в несколько раз».



Именно поэтому нужно увеличить активность после отказа от курения — важно разработать связки и мышцы после долгого воздействия никотина.