Прочь от болезней: как начать бегать

5 июня отмечается Всемирный день бега. «Вечерняя Москва» собрала советы, с чего начать физическую активность.

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В каждом районе Москвы есть свои места бегового притяжения: парки, аллеи, скверы, спортплощадки. В городе организованы и солидные по размерам кластеры, не пустующие даже в непогоду.

Например, «Лужники» — на территории олимпийского комплекса несколько лет работает беговая база.

— Наушники, бутылка воды и хорошее настроение — с таким набором пробежка точно удастся, — говорит одна из тренирующихся в «Лужниках», бегунья Кристина Гацоева.



Сестры Татьяна и Анна Зуйковы — уже профессионалы в этом деле. Бегу посвятили несколько лет, а выдерживать готовы длинные дистанции.

Тренер Молчанов объяснил, кому категорически нельзя бегать

— Существуют разные виды бега: на короткие дистанции — спринт, бег с барьерами и препятствиями — и на длинные расстояния — полумарафон, марафон, сверхмарафон, трейлраннинг (бег по пересеченной местности), а также часовой бег, — сообщили в Москомспорте.



Альпинист, бегун Вячеслав Ткаченко дал советы по выбору дисциплины.

— Если вы совсем новичок, начните с утренних или вечерних пробежек на стадионе или в парке у дома. Следите за дыханием и пульсом, не превышайте сильно скорость. Лучше медленнее бежать, но заниматься этим стабильно изо дня в день, чем надорваться в первый раз, — сказал он.



Различные приложения помогут составить график тренировок. Крупные забеги проходят в конце лета и осенью. Очевидно, в сентябре преодолевать большие дистанции проще — летний зной сильно истощает бегунов. Главный старт года — «Московский Марафон» — состоится 12 октября. «Московский Марафон: Ночной забег» — 3 августа, а полумарафон «Лужники» — 18 августа.