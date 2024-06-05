Как сохранить психическое здоровье в беспокойное время

Недавнее 130-летие Алексеевской больницы, более известной как Канатчикова дача, прошло скромно. Хотя это учреждение международного уровня. Или, как принято говорить, головное в психиатрии. И несмотря на все цифровые технологии, несмотря на все инновации, оно никогда не бывает незаполненным. Скорее, наоборот. Почему?

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Помните, какой ажиотаж в свое время вызвал американский фильм "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир". Меняются времена. Не счесть количества препаратов для душевного спокойствия, снятия стресса. Интернет заполнен советами специалистов в области охраны здоровья, душевного в том числе. Да, нередко эти специалисты не имеют никакого отношения к здоровью, но имеют отношение к подаче советов. А мы, скептики, готовые все отрицать, не менее готовы все принимать, становиться последователями подобных советов. Проблем с нашей психикой через край. И чем дальше, тем больше? Как-то можно этому противостоять? Об этом беседуем с нашим постоянным автором, экспертом, главным психиатром столицы и руководителем "Канатчиковой дачи" - Психиатрической клинической больницы N 1 имени Н. А. Алексеева профессором Георгием Костюком.

Георгий Петрович! Москва - огромный мегаполис, в котором есть все, в том числе и разные психиатрические заболевания. Сколько лет вы в организаторах психиатрической службы?

Георгий Костюк: Чертова дюжина: тринадцать лет. А в Алексеевской больнице с 2016 года.

Соискателей психиатрической помощи становится больше или меньше? Какой возраст наиболее уязвим?

Георгий Костюк: Начнем с того, что соискатели нашей помощи делятся на две принципиальные группы. Первая группа - это те, кто нуждается в постоянном наблюдении врача-психиатра. Таких, к счастью, больше не становится. Другая группа - это люди с тревожно-депрессивными и стрессовыми расстройствами. Их в последнее время стало намного больше.

Старт дала пандемия ковида. Почему? Совершенно новая проблема. Никто не знал, как с ней бороться. Посыпались разные совершенно противоположные советы. Без преувеличения: возникла паника. А паника - всегда толчок к росту наших пациентов. Затем появились разные вакцины. И каждый пытался выбрать лучшую.

Еще стресс, связанный со специальной военной операцией, санкциями в отношении нашей страны. Все это давило и продолжает давить на психику. Наиболее уязвимая категория - люди трудоспособного возраста, особенно молодежь.

Минуточку, Георгий Петрович. Уж раз заговорили о препаратах: мы же теперь такие все просвещенные на тему здоровья, так хорошо знаем, чем, как лечить. Человек перестал спать, не может справиться с малейшим раздражителем... И чтобы уснуть, чтобы не психовать, он глотает соответствующую таблетку. Он гневно относится к предложениям об увеличении числа препаратов, отпускаемых только по рецепту врача. Рецепт же получить непросто! А без таблетки жизни нет. Короче, как вы относитесь к повсеместному увлечению лекарственными препаратами? Скажем, тот же аспирин можно принимать пожизненно? Валокордин всю жизнь будет помогать уснуть?

Георгий Костюк: Что касается увеличения выписки рецептов на лекарства, то это абсолютно правильно: нет ничего хуже самолечения. Особенно когда речь о психическом здоровье. Во многих странах тот же аспирин без рецепта не купишь. Такие словосочетания как "лекарственные заболевания", "лекарственные болезни", возникли не на пустом месте. Когда человек всю жизнь принимает, скажем, валокордин, работать препарат уже не будет. Но без него уснуть невозможно! И не только валокордин! Есть и другие препараты, которые формируют зависимость и влияют на наше психическое здоровье.

Вы лично часто выписываете такие препараты? Тот же валокордин рекомендуете для успокоения и лучшего сна?

Георгий Костюк: Подобные ситуации возможны. Но они кратковременны. Другое дело, что есть препараты, которые нужно принимать пожизненно. Хотите, чтобы я их назвал? Не буду! Убежден, нельзя этого делать ни в коем случае! Назначение каждого препарата должно быть очень адресным. Могут быть два одинаковых пациента, одного возраста, даже одной профессии. Но одному препарат N поможет, а другому навредит. То есть в каждом случае должно быть очень грамотное назначение.

Уж раз с психиатром заговорили о грамотности, то никак не обойти веяния последнего времени: в школах предполагается введение курса "Семьеведение". Лично мне, кстати, по образованию учительнице русского языка и литературы, трудно представить, какой специалист будет вести такой курс. И есть ли таковой сейчас в наличии? Или это станет обязанностью какого-то предметника? Или в школу пригласят психологов? Как вы видите преподавание этого предмета? Какие аспекты он должен прежде всего затронуть, дабы в будущем сегодняшний ученик не стал вашим пациентом?

Георгий Костюк: К сожалению, к нам по поводу введения такого курса никто не обращался. Хотя опасений множество. Когда я учился в школе, то ближе всего к тому были уроки труда, где мальчиков учили мастерить, а девочек - готовить и шить. Но сейчас этого явно мало.. Хотя бы потому, что жизнь предъявляет массу скользких тем: интимные отношения, проблемы взаимоотношения отцов и детей, мальчиков и девочек, отношение к материнству...

Сейчас все это очень актуально. Психологи, дающие подобные советы, на пике моды. Увы, советы порой сводятся к тому, что по природе каждый человек лидер. А в жизни это не так! Что все проблемы из детства и во всем виноваты родители. А в жизни это не так! Что в семейных отношениях во всем виновата вторая половина (абьюз). А в жизни совсем не так!

Не каждый человек лидер...

Георгий Костюк: Конечно! И не надо внушать нашим девочкам и мальчикам, что они обязательно должны быть лидерами. Это потом нередко приводит к фрустрации и неврозам. Да, есть качества врожденные. Есть качества приобретенные. Но это всегда сугубо индивидуально. "Семьеведение" не должно быть вообще. Оно должно быть сугубо индивидуально. Вот как только этого достичь?

Как? Вы можете назвать учебное заведение, где будут готовить таких специалистов?

Георгий Костюк: Не могу. Во всяком случае пока. Раньше это пыталась делать Церковь. А сейчас не знаю.

Могут быть два одинаковых пациента, одного возраста, даже одной профессии. Но одному препарат N поможет, а другому навредит

Мы уходим в дебри. Может, надо сказать о всеобщем рецепте, о здоровом образе жизни? Нам же предписывают, сколько сделать в день шагов, сколько пробежать, сколько выпить воды, сколько раз измерить давление? Вы лично, например, бегаете каждое утро?

Георгий Костюк: Не бегаю. Лучше расскажу, что делается в Москве, чтобы оказывать помощь тем, кто нуждается в психотерапии.

Некая школа здоровья?

Георгий Костюк: И психологического благополучия.

Несмотря на новейшие технологии и возможности личного пользования интернетом, мы смотрим телепрограммы. Вас не шокирует, когда ведущий что-то разъясняет, размахивая руками, которые сплошь в татуировках? Или когда концерт ведет полуобнаженная ведущая? Это норма? Это дань моде?

Георгий Костюк: Сейчас действительно легко можно войти не в ту дверь. И порой требуется много усилий, чтобы не сбиться с пути. И если со всем этим "Семьеведение" справится, то честь и хвала тому, кто это придумал.

Недавно вернулась с отдыха в санатории. Сказочной красоты природа, уютные апартаменты. Каждый день проходила мимо всегда запертой двери, на которой отлично выполненная табличка: "Менеджер службы сервиса номерного фонда". Поинтересовалась, что это значит. В переводе на русский язык, скорее всего, сестра-хозяйка. Георгий Петрович, по-вашему, это не имеет отношения к теме нашей беседы? А я с вами не соглашусь! Поскольку распространение вот такой зауми может свести с ума.

Георгий Костюк: Ошибаетесь, я так не считаю! И надо говорить о том, как не сойти с ума даже при изобилии таких табличек. И для этого в Москве вовсю формируется новая служба ментального здоровья. Она предназначена для людей со стрессовыми, невротическими расстройствами.

Расшифруйте, что это значит?

Георгий Костюк: Пожалуйста. Врачи поликлиник часто сталкиваются с ситуациями, когда людей беспокоят сердце, желудок, легкие. Однако никакой патологии выявить не удается. Природа этих жалоб лежит в психической плоскости. И таких пациентов немало. Они долго проходят все диагностические круги, но облегчения своим страданиям не получают. Потому что нуждаются в психолого-психотерапевтическом лечении. Именно на это нацелена новая служба. Другая группа пациентов - те, у которых есть проблемы с сердцем, с легкими и одновременно есть тревожные расстройства вплоть до панических состояний. Таким пациентам не удастся вылечить сердце либо наладить дыхательную систему, пока не будет проведена коррекция их психического состояния.

На секунду внедрюсь в перспективы Москвы. Сейчас несколько иначе будет оказываться платная медицинская помощь. Так вот то, о чем вы говорите, это будет в рамках ОМС или за определенную плату? Не может статься так, что человек обратится в поликлинику, что ему нужна именно такая психологическая помощь. А в той же поликлинике, к которой он прикреплен, ему скажут: эта услуга на платной основе. Как будет на самом деле?

Георгий Костюк: И не то, и не другое! Психолого-психотерапевтическая и психиатрическая помощь оказывается не за счет средств ОМС, а за счет средств региона. В нашем случае за счет средств бюджета Москвы.

А если соискатель такой помощи не москвич?

Георгий Костюк: Я отвечаю за Москву и москвичей. Но скажу: для немосквичей такая помощь бесплатной в Москве быть не может. Таков порядок финансирования этой службы.

Тогда все срочно захотят стать москвичами.

Георгий Костюк: Не надо любую ситуацию доводить до абсурда! Надо и в безумном мире оставаться реалистами. На практике врач-терапевт, кардиолог, пульмонолог, другие специалисты поликлиник уже оформляют электронное направление для своих пациентов в центры ментального здоровья. Первый такой центр открыт на улице Игральная, дом 8.

Название улицы настораживает: поиграли в здоровье и забыли?

Георгий Костюк: Как главный психиатр Москвы отвечу: такое исключено.