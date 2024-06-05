Сенатор предложила ввести для россиян стандарт здоровья и профилактики

Необходимо ввести общий для страны стандарт здоровья и профилактики и прописать в нем, на какие показатели нужно обращать внимание в том или ином возрасте, считает сенатор Галина Карелова.

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"Такой стандарт, если приложить усилия к его популяризации, был бы чрезвычайно полезен и востребован у граждан всех возрастов. Он мог бы стать действенным элементом в воспитании культуры заботы о своем здоровье наряду с пропагандой здорового образа жизни и питания", - заявила Карелова на сессии "Женщины в фармацевтике и здравоохранении. Вместе за здоровое общество".



Ее Совет Евразийского женского форума провел на полях ПМЭФ.

По мнению сенатора, он мог бы войти в обиход так же, как это произошло с картой прививок.

Также она привела в пример две акции - "Поезд здоровья" и "Профилактический щит". Первая дала возможность более 4 тысячам человек пройти медосмотр в отдаленных населенных пунктах. Еще более 3,5 тысячи человек прошли скрининговые обследования, получили индивидуальные консультации в рамках второй акции.