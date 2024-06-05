Сердечно-сосудистые заболевания очень распространены по всему миру, и одной из главных причин их развития является высокий уровень холестерина в крови. Именно он приводит к атеросклерозу сосудов, а на стенках образуются холестериновые бляшки, которые сужают просвет в венах, а то и закупоривают их.

Однако есть продукты, которые способны блокировать опасные процессы в организме. Доктор Сунни Патель посоветовал включить семена льна в рацион, поскольку их эффективность в отношении холестерина была доказана.

Они богаты омега-3 жирными кислотами, помогают снизить уровень ЛПНП («плохого» холестерина), триглицеридов и кровяного давления, — сказал врач.

Он отметил, что семена льна устраняют воспаления и улучшают работу сердца. При регулярном употреблении этих семян уровень общего холестерина в среднем падает на 10%, а «плохого» — на 7%. Эксперт посоветовал употреблять одну-две столовые ложки льняных семечек в сутки.

Ранее медик Александр Алексеев рассказал, что куриные яйца могут снизить давление и помочь похудеть. По его словам, этот продукт также помогает укреплению костей и увеличению мышечной массы.