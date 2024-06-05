Диетолог дал рекомендацию, как сохранить хорошую фигуру до старости

Диетолог Макл Мосли посоветовал удвоить суточное потребление белка, чтобы похудеть и поддерживать хорошую форму. Простой способ сохранить подтянутую фигуру до старости он назвал Daily Mail.

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Мосли рассказал, что белок сам по себе не обладает волшебным жиросжигающим свойством. Но если есть его каждый день в большом количестве, то тяга к сладостям, фастфуду и другим способствующим набору веса блюдам, уменьшится, что и приведет к похудению.

Кроме того, специалист убежден, что большинство людей недоедают белковых продуктов из-за ошибок в рекомендациях врачей. По его словам, сегодня принято считать, что мужчинам надо съедать 55 граммов белка в сутки, а женщинам — 45 граммов. Мосли же считает, что суточную норму, особенно для пожилых, надо повысить в два раза — до 90 граммов. Свою позицию он объяснил тем, что после 30 лет количество мышечной массы постепенно снижается, а чтобы остановить этот процесс, нужен строительный материал для мышц — белок.

Однако есть много белка недостаточно, чтобы быть в хорошей форме, утверждает диетолог. Мосли призвал регулярно заниматься спортом. При этом он подчеркнул, что для наращивания мышечной массы нужны интенсивные тренировки с постепенным наращиванием нагрузок.

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