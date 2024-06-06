Дерматолог объяснил, как полностью защититься от солнца летом

Летом кожа нуждается в защите от солнечных лучей, воздействие которых повышает риск развития меланомы. При этом наиболее подверженными воздействию солнца участками тела считаются лицо и руки.

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Поэтому дерматолог Дарья Смирнова советует носить летом рубашки с длинными рукавами и шляпы с широкими полами, скрывающими лицо. Кроме того, головной убор поможет избежать солнечного удара.

Что касается выбора цвета одежды, несмотря на то, что белый цвет рассеивает солнечные лучи, лучше от их воздействия защитит одежда темных цветов из плотной ткани. Этим объясняется, почему бедуины и берберы, пересекающие пустыни, носят темную одежду и тюрбаны.

Еще один совет от дерматолога – всегда использовать солнцезащитные крема. Будет правильно, если нанести их на кожу за 20 минут до выхода на улицу. Так крем успеет впитаться. В последующем защитный слой крема на коже надо обновлять каждые пару часов.

«Выбирайте водостойкие продукты с широким спектром действия и SPF не менее 30», — посоветовала дерматолог.



Защитить сетчатку глаз от ожога помогут солнцезащитные очки с максимальной фильтрацией ультрафиолетовых лучей. Поэтому Смирнова советует выбирать аксессуар со 100% блокировкой UVA и UVB лучей.

Важное правило, о котором не стоит забывать, избегать солнечных лучей в пик активности. Это время с 10 утра до 16 часов. В этот промежуток время от лучей не защитит даже наличие туч, подчеркнула дерматолог.

Помимо внешней защиты, противостоять вредному солнечному излучению поможет прием добавок с антиоксидантами и витаминами. Кроме защиты от ожогов они оказывают увлажняющий эффект, а также нормализуют выработку кожного сала, подытожила специалист.

Ранее врач-терапевт Инвитро-Юг Людмила Клочко рассказала о симптомах солнечного удара и объяснила, как оказать пострадавшему первую помощь.

А для того, чтобы защитить ребенка от солнечного удара, в жару нужно следить за тем, чтобы он носил головной убор.