Врач объяснил, как правильно загорать на солнце без вреда для здоровья

Чрезмерное пребывание на солнце может грозить развитием меланомы, поэтому загорать нужно по определенным правилам. Об этом «Москве 24» рассказала замглавного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова.

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«Следует учитывать, что оптимально загорать (не во вред здоровью и коже) — не один день от зари до зари, а понемногу и ежедневно. Если вы планируете находиться на открытом солнце в течение дня, рекомендуется использовать дополнительные средства защиты: зонты, платки светлых оттенков», — отметила эксперт.



По ее словам, начинать загорать лучше с 10-15 минут в период 10:00 и после 16:00. Постепенно время нахождения на солнце можно увеличить до 25-30 минут. Для защиты кожи важно солнцезащитный крем с индексом защиты SPF-30 и более, чтобы не позволить ультрафиолету ускорить старение и спровоцировать раковые заболевания. При правильном нахождении на солнце оно будет способствовать выработке витамина D. Он, в свою очередь, помогает укреплять иммунитет и улучшает психоэмоциональное состояние человека, заключила Новожилова.

Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин до этого говорил, что некоторые лекарства могут повысить чувствительность кожи к солнечному излучению, поэтому при их приеме нужно избегать загара. По его словам, в инструкциях к лекарствам всегда прописано, усиливают ли они чувствительность к солнцу.