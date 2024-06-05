Гастроэнтеролог назвал альтернативу тарелке супа, если нет времени на обед

Стакан минеральной воды при отсутствии времени на обед может заменить тарелку супа, заявил в беседе с LIFE.ru врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. Он добавил, что, хотя такая жидкость содержит необходимые вещества, она не способна заменить питательные вещества в блюде.

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"Некоторые исследователи предлагают заменить суп минеральной водой, особенно для тех, кто следит за своим весом. Минеральная вода действительно может обеспечить организм необходимыми веществами и способствовать гидратации, но все же она не заменит питательные вещества, которые содержатся в супе. В любом случае время от времени стакан минералки может стать альтернативой тарелке супа, если нет времени полноценно пообедать", — уточнил Белоусов.



Гастроэнтеролог обратил внимание, что блюдо традиционно подают вместе с хлебом, который является источником углеводов и энергии. Однако если человек придерживается диеты, то употребление белого хлеба можно ограничить. При этом врач посоветовал придерживаться лечебной диеты, которая предполагает ежедневное употребление супов, при ее назначении.

Другой гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко ранее заявила, что запрет на прием пищи после 18:00 является популярной практикой. Однако, по рекомендации специалистов, последний прием пищи должен произойти за три часа до отхода ко сну.