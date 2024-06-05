Врач посоветовал новый способ безопасно очистить уши от серы

«Ватные палочки на самом деле не предназначены для чистки ушей — все, что они делают, это проталкивают серу глубже в слуховой проход, что приводит к закупорке», — объяснила отоларинголог Тоня Фармер в ролике TikTok, который стал вирусным.



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Эксперт отметила, что уши очищаются сами по себе естественным образом: сера выталкивается наружу. Поэтому для чистки ушной раковины врач советует ограничиться мягкой влажной тряпочкой — такой способ позволит эффективно очистить ушную раковину и исключит риск повреждения органа слуха.

В тяжелых случаях специалист посоветовала использовать специализированные жидкие средства, но при закупорке слухового прохода ушной серой лучше всего не экспериментировать дома, а сразу обратиться за профессиональной помощью — врач сможет безопасно удалить серную пробку. Игнорировать проблему нельзя — в случае бездействия скопление воска может вызвать боль, головокружение и даже ушную инфекцию.

«Не засовывайте в слуховой проход ничего меньше локтя», — подытожила свой ролик эксперт.



Это, если что, шутка локоть туда тоже вставлять не стоит!