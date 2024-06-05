Малышева подсказала, что нужно есть для здоровья мозга

Грецкие орехи необходимо добавить в рацион для здоровья головного мозга, глаз и кишечника, сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, в этом продукте содержатся омега-3, медь и магний.

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Офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что медь необходима организму, так как она участвует в строении миелиновой оболочки, в частности зрительного нерва. Это нужно для того, чтобы информация из глаза могла поступать в головной мозг. В грецком орехе содержатся почти две суточные нормы меди, уточнил врач.

"Употребление пищи, богатой грецким орехом, предупреждает развитие полипов и рака толстого кишечника. В орехе есть магний, который улучшает перистальтику. Также в продукте есть грубые пищевые волокна", — добавил кардиолог Герман Гандельман.



Эксперты советуют покупать орех в скорлупе, так он лучше сохраняет свои свойства. Чищеные орехи хранить лучше в прохладном месте, в стеклянной или пластиковой герметичной таре. Употреблять продукт стоит в сыром виде, однако важно помнить, что орехи — калорийный продукт (600 ккал в 100 граммах).

Ранее врач Дэн Бюттнер рассказал, что черная фасоль и грецкие орехи способны значительно продлить жизнь. По словам специалиста, и фасоль, и грецкие орехи содержат много клетчатки, которая способна уменьшить воспаление в кишечнике, снижая риск таких смертельных заболеваний как рак. Кроме того, данные продукты богаты белком, который может снизить тягу к еде, уменьшить риск переедания, приводящего к ожирению, и тем самым снижает риск развития болезней сердца и диабета.