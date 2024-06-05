Дерматолог перечислил главные правила поведения летом

Летом кожу нужно защищать от воздействия солнца, рассказала дерматолог Дарья Смирнова. Главные правила поведения в жару она перечислила россиянам в Telegram-канале «Европейского медицинского центра».

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«Наносите защитное средство за 20-30 минут до выхода и обновляйте каждые два часа. Выбирайте водостойкие продукты с широким спектром действия и SPF не менее 30», — порекомендовала врач.



При этом она подчеркнула, что количество солнцезащитного средства должно быть достаточным — измерить его поможет правило двух пальцев.

Смирнова также посоветовала носить в жару рубашки с длинным рукавом и брюки, а также шляпу с широкими полями или бейсболку. При этом она подчеркнула, что темная и плотная одежда защищает от воздействия солнечных лучей лучше, чем светлая и легкая.

«Носите солнечные очки, которые на 100 процентов блокируют воздействие UVA и UVB лучей. Очки, которые считаются "косметическими", блокируют только 70 процентов ультрафиолетовых лучей, а очки без специальной этикетки могут совсем не иметь такой защиты», — объяснила Смирнова.



Дерматолог призвала избегать прямого воздействия солнца в периоды максимальной активности — с 10 до 16 часов. Опасность сохраняется даже в пасмурную погоду, так как ультрафиолетовое излучение проникает сквозь облака, добавила врач.

Кроме того, по согласованию с врачом можно принимать различные добавки, содержащие антиоксиданты и витамины.

«Прием препаратов снижает риск ожогов или появления пигментации, прекрасно увлажняет, нормализует выработку кожного сала, улучшает внешний вид кожи», — заверила Смирнова.



Ранее дерматолог Дарья Пономарева назвала действия при ожогах. Первым делом доктор рекомендовала охладить поврежденную часть тела в прохладной, но не ледяной проточной воде.