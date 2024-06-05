Сон супругов под одним одеялом. Почему ученые это не советуют

В культурах разных стран, да и в некоторых семьях принято, что муж с женой не проводят каждую ночь в одной постели. И все-таки в России супруги зачастую спят под одним одеялом. Почему это именно так и какой ночной отдых лучше для пар – совместный или укрываясь отдельным одеялом?

Традиции или нужда

Издревле на Руси считалось, что муж с женой непременно должны спать вместе и обязательно под одним одеялом. Бытовало мнение, что если супруги не станут соблюдать традицию и даже просто начнут накрываться разными одеялами, то их ждет разлад в семейных отношениях и расставание. Сегодня психологи критически относятся к таким поверьям и доказывают, что данная традиция сформировалась не от хорошей жизни. В результате многовековой хронической нищеты крестьянских семей, люди не могли себе позволить иметь два одеяла на одной кровати.

В эпоху индустриализации рабочие также находились в бедственном положении и женатые пары были вынуждены подолгу жить в стесненных условиях общежитий и малогабаритных квартир, в которых невозможно спать раздельно. При этом до Революции 1917 года супруги — представители состоятельных сословий России имели возможность отдыхать в разных спальнях и с удовольствием пользовались этой привилегией. Так как же лучше проводить ночь современным парам?

Разные привычки – отдельные одеяла

Специалист по сну и профессор кафедры психологии в Стэнфордском медицинском университете, доктор Рафаэль Пелайо отмечает, что большинство супругов отказываются укрываться разными одеялами, считая это проявлением нелюбви. Между тем сон под разными одеялами в действительности способен уберечь людей от ссор на пустом месте. Профессор Пелайо уверен, что даже долго живущие вместе мужчины и женщины обладают разными привычками и отличающимися представлениями о комфортном сне. Одни обожают спать в тепле, другие — в прохладе, кому-то приятно укрываться махровым пледом, а кто-то предпочитает гладкую текстуру ткани.

А еще мужчины часто оказываются «жаворонками» и независимо от того, будние дни или выходные, рано ложатся спать и также просыпаются, в отличие от женщин, которые в массе своей являются «совами». И все эти безобидные, но важные отличия, могут спровоцировать недовольство поведением партнера. Именно поэтому каждому человеку лучше иметь отдельное любимое одеяло и стараться не мешать отдыхать своей второй половинке.

Отдельные одеяла – крепче любовь

И все-таки романтические отношения немыслимы без того, чтобы влюбленные не делили общую постель, укрываясь одним одеялом. Доцент кафедры неврологии в Центре гигиены сна при Медицинской школе Вашингтонского университета, доктор Терри Рютсель отмечает, что сон в обнимку со своим любимым человеком, да еще и под одним одеялом — это важный и бесценный опыт. Такие ночи для большинства пар способствуют укреплению отношений и дают ощущение защищенности и счастья. Однако недосып в подобной ситуации все-таки отменить невозможно и постоянный ночной отдых в неудобном положении со временем способен привести к падению уровня эмпатии.

Именно поэтому на определенном этапе, когда отношения с партнером становятся предсказуемыми и стабильными неплохо предложить ему поспать под разными одеялами. Доктор Терри Рютсель уверен, что таким образом можно избежать раздражения и недовольства друг другом, позволяя каждому высыпаться и начинать новый день в отличном настроении. К тому же полноценный сон повышает либидо и у влюбленных всегда будет приятный повод каждое утро сбрасывать оба своих одеяла на пол.