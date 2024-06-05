Эндокринолог Толмасова: абрикосы улучшат зрение и состояние кожи. Эти сочные плоды не только вкусные, но ещё и очень полезные. В частности, абрикосы помогают сохранить цвет, эластичность и упругость кожи. Так что добавить их в свой рацион в сезон определённо стоит. Но это ещё не всё, что нужно знать о пользе фрукта. Рассказываем, за что ценятся абрикосы.

Польза абрикосов

Для иммунитета

В беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова объяснила, что в абрикосах полно каротиноидов, флавоноидов и фенолов. Они поддерживают иммунитет и защищают от некоторых форм рака.

Для кожи и глаз

Каротиноиды в составе фрукта — отличный источник витамина А, который поможет сохранить молодость кожи и защитит от ультрафиолетовых лучей. Плюс не будет проблем со зрением.

Для ЖКТ

Клетчатка, которая, кстати, есть не только в абрикосах, предотвратит запоры и поддержит нормальную работу ЖКТ. Плюс она хорошо скажется на микробиоте кишечника.

Для сердца и сосудов

Витаминный состав абрикосов обязательно внесёт свой вклад в дело снижения уровня «плохого холестерина». А благодаря калию, который влияет на электролитный обмен и водный баланс, нормализуется артериальное давление.

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