Уролог раскрыл необычные факты об эрекции

Наличие или отсутствие эрекции может считаться показателем общего здоровья мужчины, а для ее измерения существует специальная шкала, заверил хирург-уролог, андролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. Неожиданные факты об эрекции он перечислил в своем Telegram-канале.

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«Существует шкала твердости эрекции для взаимопонимания пациента и врача: на ощупь "лоб" — "отлично", на ощупь "ладонь" — "неплохо", "кончик носа" — "не очень", ну и "мочка уха" — это показатель для эрекции "ужасно"», — написал Гадзиян.



При этом доктор заверил, что твердость эрекции очень часто является показателем общего здоровья мужчины.

«Образ жизни мужчины часто отображает его качество эрекции. Речь идет о вредных привычках, курении, спорте, сне, питании», — Марк Гадзиян, хирург-уролог, андролог.



Уролог также отметил, что если эрекция пропадает или ухудшается во время полового акта, за этим чаще всего стоят психологические проблемы — синдром тревожного ожидания. По словам Гадзияна, обычно его виновником становится неосторожное слово или действие женщины.

Ранее Гадзиян заявил, что занятия сексом помогают похудеть, так как в процессе сжигается от 80 до 150 килокалорий. Кроме того, по его мнению, секс повышает самооценку, укрепляет иммунитет и мышцы таза.