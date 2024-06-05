Трихолог назвал простые способы ухода за волосами в жару

Гигиенический уход за волосами не отличается от теплого или холодного времени года, однако в жару на первый план выходит регулярное мытье из-за активной работы потовых и сальных желез, заявила NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. Специалист посоветовала использовать термозащитные средства и головные уборы.

© globallookpress

"Термозащитные средства защищают не только от потока горячего воздуха, но также могут защищать от воздействия ультрафиолетовых лучей. Если человек длительное время находится в период активности солнца, стоит носить головные уборы, потому что ожоги характерны и для кожи головы. Это может привести к выпадению волос осенью. Также не стоит забывать, что солнечные ожоги могут повреждать волосы и способствовать потере пигмента", — подчеркнула Нагайцева.



Трихолог напомнила о важности использования правильного шампуня. По словам Нагайцевой, если требуется мытье головы утром и вечером, можно рассмотреть вариант с дополнительным более мягким шампунем, который обычно идет с пометкой для ежедневного мытья. Как подчеркнула специалист, также можно воспользоваться дерматологическими шампунями для чувствительной кожи головы.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова заявила, что использование мази от микробов против прыщей поможет снизить уровень воспалений на коже. Она уточнила, что подобное средство также стимулирует регенерационные процессы.