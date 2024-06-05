Диетолог назвал четыре продукта, которые улучшат внешний вид за месяц

Российские и зарубежные диетологи все чаще подчеркивают важность рациона, который способствует улучшению внешнего вида. Диетолог Харли-Стрит Рианнон Ламберт выделила четыре продукта, которые помогают достичь желаемого результата всего за месяц.

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Как пишет "Общественная служба новостей", первое место у кефира. Этот продукт, богатый пребиотиками и полезными бактериями, не только способствует стабилизации работы желудочно-кишечного тракта, но и улучшает общее состояние кожи благодаря своим очищающим свойствам.

На втором - соевые бобы. Недавние исследования показали, что они способны увеличить минеральную плотность костей и ускорить процесс избавления организма от вредных веществ.

Далее идет квашеная капуста. Этот продукт содержит пребиотики, клетчатку, железо, а также витамины C, B и K, которые не только укрепляют иммунитет, но и способствуют улучшению состояния кожи и волос.

И наконец, мисо суп - богатый белком, клетчаткой, витаминами и минералами продукт, который стоит добавить в ваш рацион.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», интегративный нутрициолог Ульяна Беликова перечислила вредные свойства популярного в России фрукта.