Роспотребнадзор перечислил самые полезные ягоды в июне

Какие ягоды в июне самые полезные? Список
Роспотребнадзор: в списке полезных ягод июня — клубника и вишня. С наступлением лета приходит долгожданное тепло и грядки, которые огородники заботливо пололи в мае, начинают давать первый урожай — взять хотя бы зелень, салат и редиску. Зреют и первые ягоды на плодовых кустиках. Разбираемся, какие ягоды в июне самые полезные и какие микроэлементы в них содержатся.
Самые полезные ягоды июня
Лучше отдавать предпочтение сезонным ягодам, которые выросли в естественных условиях, передал портал kras.mk.ru. В июне это:
- Клубника,
- Земляника,
- Черника,
- Вишня,
- Черешня,
- Смородина.
Эти ягоды полезнее других с точки зрения микроэлементов, объяснили в Роспотребнадзоре. Клубника богата витаминами группы В, С, Е и клетчаткой. Черника содержит кальций, калий, фосфор, магний и другие минералы. В вишне тоже полно витаминов группы В, есть витамин С, а ещё магний, железо и кобальт.
Самые полезные ягоды лета
Ранее руководитель отдела медэкспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева назвала три самые полезные ягоды лета. Оказалось, что это:
- Черника. Она не только полезна для зрения, но ещё и нормализует работу ЖКТ.
- Голубика. Ягода полезна для пищеварения и обладает антибактериальным действием.
- Клюква. В ней полно витамина С, а ещё клюква помогает в борьбе с инфекциями.