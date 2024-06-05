Роспотребнадзор перечислил самые полезные ягоды в июне

Роспотребнадзор: в списке полезных ягод июня — клубника и вишня. С наступлением лета приходит долгожданное тепло и грядки, которые огородники заботливо пололи в мае, начинают давать первый урожай — взять хотя бы зелень, салат и редиску. Зреют и первые ягоды на плодовых кустиках. Разбираемся, какие ягоды в июне самые полезные и какие микроэлементы в них содержатся.

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Самые полезные ягоды июня

Лучше отдавать предпочтение сезонным ягодам, которые выросли в естественных условиях, передал портал kras.mk.ru. В июне это:

Клубника,

Земляника,

Черника,

Вишня,

Черешня,

Смородина.

Эти ягоды полезнее других с точки зрения микроэлементов, объяснили в Роспотребнадзоре. Клубника богата витаминами группы В, С, Е и клетчаткой. Черника содержит кальций, калий, фосфор, магний и другие минералы. В вишне тоже полно витаминов группы В, есть витамин С, а ещё магний, железо и кобальт.

Самые полезные ягоды лета

Ранее руководитель отдела медэкспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева назвала три самые полезные ягоды лета. Оказалось, что это: