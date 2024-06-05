Врач посоветовал упражнение, которое поможет при запорах

Врач Веселов: лимфодренажная ходьба на пятках поможет избавиться от запоров. Для профилактики запоров важно правильное питание и питьевой режим. А ещё — регулярные физические нагрузки, причём необязательно интенсивные. Достаточно каждый день с утра или через три часа после еды делать лёгкую гимнастику. Есть ещё один вспомогательный метод — простое упражнение от запоров.

© unsplash

Что такое лимфодренажная ходьба при запорах

Упражнение самое простое: нужно встать на пятки и двигаться вперёд, удерживая при этом равновесие. Сначала нужно ходить так 1 минуту. Со временем можно увеличить длительность до 3–5 минут.

Почему полезна ходьба на пятках

Активные точки в зонах стоп связаны с областью малого таза, пояснил колопроктолог Федерального научно-клинического центра ФМБА России Дмитрий Веселов. Так что это упражнение в целом улучшает обменные процессы. Особенно это важно для тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие виды физической активности помогают при запорах.