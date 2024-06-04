Врач-гастроэнтеролог рассказала, как коровье молоко влияет на организм
Молоко является весьма полезным продуктом для человека, однако важно помнить, что чрезмерное его употребление может негативно сказаться на организме. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Петмат Шамаева.
Эксперт рассказала, что молоко является богатым источником минералов и витаминов, таких как: витамины А, В12, цинк, кальций, магний, калий, рибофлавин, фосфор. Однако существует дневная норма в его употреблении. Так, для взрослых — 500 миллилитров, а для детей от четырех до девяти лет не более 400 миллилитров.
— Переизбыток молока в организме может вызвать такие нарушения, как: аллергическая реакция, запоры, дисфункция поджелудочной железы, изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Также существует непереносимость лактозы — это снижение активности фермента лактазы, неспособность организма к распаду молочного сахара, — объяснила Шамаева.
Специалист также добавила, что, несмотря на полезные свойства молока, в случае если человек с лактазной недостаточностью его выпьет, это может привести к болям в кишечнике, вздутию живота, газообразованию и диареи. Людям с таким диагнозом врач посоветовала перейти на безлактозное молоко, передает РИАМО.
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