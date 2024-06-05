Врач назвал оптимальное время для ужина

Есть вечером можно минимум за три часа до сна, рассказала гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. Идеальное время для вечернего приема пищи врач назвала в комментарии для NEWS.ru.

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По словам специалистки, совет не ужинать после шести часов вечера — лишь популярная рекомендация, направленная на тех, кто ложился спать около девяти часов вечера. В действительности же нужно ориентироваться на свой распорядок дня, призвала Тимощенко.

Если человек ложиться спать поздно, то и время ужина можно сдвинуть. При этом желательно, чтобы этот прием пищи был легким. По мнению врача, оптимальный вариант — это белковый продукт с низкокалорийным гарниром.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков предупредил, что вода с лимоном опасна для желудка. По его словам, популярный у адептов здорового питания напиток нельзя пить на пустой желудок, так как он подавляет выработку желудочной кислоты.