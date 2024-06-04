Канадские ученые назвали необходимую для хорошей работы сердца ягоду

Канадские ученые из Университета Лаваля провели исследование, которое подтвердило полезные свойства клюквы. Эту ягоду рекомендуется добавить в рацион на постоянной основе. Об этом сообщило издание Food & Function.

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Исследователи отметили, что клюква положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в ягоде содержится большое количество полифенолов и олигосахаридов. Для того чтобы получить пользу от этого продукта, необходимо есть около 100 граммов клюквы каждый день, следует из материала.

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